Oct 10, 2025 8:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة 12 الإسرائليية: ترامب أعطى ضمانات شخصية لحماس بألا تعاود إسرائيل شن عدوانها على غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o