Jul 16, 2025 6:22 PMClock
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القناة 11 الإسرائيلية: 400 جندي من حرس الحدود الإسرائيلي دخلوا سوريا لملاحقة المتسللين الدروز

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