Jul 31, 2025 7:47 AMClock
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القناة 11 الإسرائيلية عن مسؤولين: منطقة جنوب سوريا يجب أن تبقى منزوعة السلاح

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