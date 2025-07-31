Jul 31, 2025 8:47 PMClock
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القناة 11 الإسرائيلية: تل أبيب أبلغت دمشق قبولها نشر "جهاز الأمن العام" التابع للداخلية في جنوب سوريا دون الجيش السوري

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