Jun 23, 2025 7:45 PMClock
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القناة ١٢ الاسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: إيران أطلقت صواريخ باتجاه قطر والعراق

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