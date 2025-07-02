Jul 2, 2025 10:11 PMClock
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القناة ١٢ الإسرائيلية: سبب التفاؤل في إسرائيل بإنجاز صفقة لإعادة الرهائن هو الاستعداد لإجراء مفاوضات شاملة

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