May 1, 2025 8:41 PMClock
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القناة الـ"12" الإسرائيلية تقول إن الحرائق في جبال القدس ليست متعمدة والتقديرات تفيد بأنها نتيجة "إهمال"

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