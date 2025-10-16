Oct 16, 2025 9:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

القناة الـ 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي لن يسمح لحزب الله بإعادة تأهيل بنيته التحتية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o