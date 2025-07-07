المركزية- أفادت "اليونيفيل" في بيان، أنه "خلال النصف الأول من عام 2025، كثّف القطاع الغربي في اليونيفيل جهوده لدعم المجتمع المحلي عبر تنفيذ سلسلة من مشاريع التعاون المدني العسكري السريعة الهادفة إلى تحسين البنى التحتية المدرسية في جنوب لبنان. ساهمت هذه التدخلات بشكل ملموس في توفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة وراحة للطلاب، وعزّزت في الوقت نفسه الروابط مع السلطات المدنية والمحلية".

وقالت: "من أبرز الأنشطة تدشين خيمة ملعب شتوي جديدة في المدرسة الرسمية الابتدائية والمتوسطة في بلدية يانوح، صُممت ونُفذت بناءً على طلب إدارة المدرسة. حسّن هذا المشروع الظروف اللوجستية للمدرسة، وزاد من استفادة الطلاب من المساحات المتوفرة وساهم في راحتهم. حضر حفل التدشين قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي، ورئيس بلدية يانوح السيد علي يوسف جابر، ومدير المدرسة السيد خضر حمزة صالح. إضافة إلى هذا المشروع، قدّم القطاع الغربي في اليونيفيل دعماً لمدارس أخرى عبر تزويدها بمعدات أساسية مثل الحواسيب المحمولة والطابعات وآلات النسخ. شمل المستفيدون ثانوية رحمن يونس الرسمية في القليلة، مدرسة الحنان للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العباسية، المدرسة المتوسطة الرسمية في صور، مدرسة الكلمة الابتدائية والمتوسطة في رميش، مدرسة العائلة المقدسة في علما الشعب، والجامعة الإسلامية في لبنان – صور".

أضافت: "تندرج هذه المشاريع ضمن إطار الدعم الإنساني الذي يقدمه القطاع الغربي في اليونيفيل بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني وبمشاركة السلطات المدنية والمجتمعات المحلية. في موازاة ذلك، واصل جنود حفظ السلام تقديم المساعدة الطبية والمواد الأساسية والدعم اللوجستي بالتعاون مع جهات إنسانية كالصليب الأحمر اللبناني والمنظمات الدولية غير الحكومية".

وختمت: "قال العميد نيكولا ماندوليسي: جميع أنشطتنا العملياتية، سواء المشتركة أو المستقلة، منسقة مع الجيش اللبناني. مهمتنا الأساسية هي الحفاظ على الأمن ودعم السكان في استعادة الخدمات وتحسين ظروف حياتهم. عملنا المشترك مع الجيش اللبناني أساسي لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ القرار 1701 من أجل مستقبل مستقر وآمن".