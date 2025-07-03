المركزية- أكدت قيادة القطاع الغربي في اليونيفيل بقيادة إيطالية، في بيان، أنها " في الأشهر الماضية، عززت دورها الحيوي في دعم مجتمعات جنوب لبنان من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني LAF))".

وأشار البيان الى أن "القطاع الغربي يتكون من حوالي 3600 من "الخوذ الزرقاء" من خمس وحدات متعددة الجنسيات: إيطاليا، غانا، إيرلندا، كوريا وماليزيا. وكان التفاعل المستمر مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية في المجتمعات المحلية ركيزة أساسية لتعزيز علاقة الثقة والمعرفة المتبادلة".

ولفت الى أنه "باعتباره شهادة على هذا الالتزام، أنهى قائد القطاع الغربي اللواء نيكولا ماندوليسي، مع قادة الوحدات التابعة، 395 لقاء رئيسيا مع ممثلي المؤسسات المحلية.

وقد أسهمت هذه اللقاءات في تطور ملحوظ بمجال التعاون المدني-العسكري (CIMIC) حيث تم تنفيذ أكثر من 1600 مبادرة في المجالات الصحية والتعليمية ومن خلال مشاريع التبرعات. وقدمت الرعاية الطبية بشكل يومي في العيادات الطبية داخل قواعد اليونيفيل (UNP) لصالح السكان المحليين. ومن بين أبرز مشاريع CIMIC، توريد وتركيب ثلاثة وحدات سكنية مخصصة كعيادات طبية في بلديات عيترون وبرج رحال وتبنين. وقد اختتم المشروع في 3 تموز بتسليم الوحدة الأخيرة رسميا في بلدية تبنين".

ماندوليسي

وأكد قائد القطاع الغربي أن "قوات حفظ السلام في اليونيفيل تظل في الميدان لدعم الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق"، مشددا على أن "النتائج التي تم تحقيقها هي ثمرة الجهود المستمرة للقوة متعددة الجنسيات العاملة في القطاع الغربي".