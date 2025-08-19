المركزية - قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي أن "وداع جان لوي مانغي كان غنيا بالدلالات، لأن جميع الذين إحتشدوا حول جثمانه ورفعوا الصلاة لأجله، كانوا يعرفونه تمام المعرفة، ويعرفون كيف كانت حياته حافلة بالعطاء في كل مراحلها. ولن اتوقف عند اي منها باستثناء تلك المتصلة بتجربته الاعلامية. كان مذيعا ومعدا لنشرات الاخبار وعدد من البرامج باللغة الفرنسية في إذاعة صوت لبنان زمن البدايات وقد زاملته في تلك الأيام الصعبة، وكان ايمانه العميق مصدر تفاؤله الدائم بقيامة لبنان على غرار السيد المسيح، وذلك قبل أن يترك كل شيء ويتبعه".

أضاف القصيفي: "جان لوي مانغي يتصدر قائمة المبدعين من دون أن يقدم "بضاعته" بـ"طبل وزمر"، لأنه كان كبنفسجة حيية تنشر عطرها وهي خبيئة الظل. رأى في لبنان وجه وطنه الام فرنسا، فاحبه حبا يفوق الوصف، فعاش فيه، وابدع تحت سمائه، وتلمس القداسة في أرضه وعليها، وكان وفيا لوطنه بالاختيار، ولمنابته والجذور".

وختم: "نم قرير العين ايها البار في البلدة التي إخترتها لك مثوى أخيرا، ورحمك الله يا من سعدت بالتعاون معك لسنوات لا تنسى في أحلك أزمنة الحرب واظلمها".