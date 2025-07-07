المركزية - زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل كريستيان القصيفي في دارته ببلدة زبدين.

وتمنى النقيب القصيفي لرئيس الرابطة الجديد التوفيق في مهماته بمعاونة هيئة الرابطة وسائر مختاري المنطقة "الذين يشهد لهم باندفاعهم والتزامهم شرف خدمة مواطنيهم". ونوه إلى الدور الكبير الذي أداه رئيس الرابطة السابق ميشال جبران "الذي تفانى في خدمة بلدته ومنطقته"، مبديا الغيرة وروح التعاون.

واذ كرر نقيب المحررين إشادته بالمهندس القصيفي، دعا مختاري منطقة جبيل إلى "التكاتف والتعاضد من أجل خدمة الفرد الجبيلي وتطوره وتسهيل شؤونه وما يحتاجه من معاملات رسمية".