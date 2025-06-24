المركزية - استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالنقابة العميد المتقاعد الدكتور في القانون العام جوزف تامر الذي قدّم له كتابه الرابع عشر "حكاية وطن...شعبه ضائع" ، وهو يقع في 494 صفحة من الحجم الكبير عدا الغلاف، ويحتوي على أربعة اقسام، ومحاور، سردت الاحداث في هذه الحقبة من التاريخ، وسلطت الضوء على الهواجس التي تنتاب الشباب اللبناني، وخصوصاً المثقف منه بعدما فقد الامل في بلده وضاقت به سبل العيش الكريم، وعدم إهتمام السلطة الحاكمة.

ودعا العميد تامر الى توقيع كتابه يوم غد الخميس 26 حزيران الجاري في جامعة الحكمة - فرن الشباك - قاعة المحاضرات من الرابعة حتى السادسة بعد الظهر.

ورحبّ النقيب القصيفي بالعميد تامر وهنأه على إصداره الجديد، وتمنى له "التوفيق، خصوصاً أن كتابه يشكل إضافة الى المكتبة اللبنانية، ويضيء على قضايا وملفات تتصل بمصير لبنان ومستقبله".