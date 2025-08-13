المركزية - دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية الامين المساعد لاتحاد الصحفيين العرب جوزف القصيفي، في بيان، الاتحادات الصحافية والاعلامية في العالم الى "التحرك من أجل حمل إسرائيل على وقف اعتداءاتها على الصحافيين والاعلاميين والمواطنين في قطاع غزّة ولبنان".

كما دعا بإسم نقابة محرري الصحافة اللبنانية الأسرة الاعلامية الدولية ل"العمل من أجل انشاء محكمة دولية تنظر في الجرائم التي ترتكبها دول وجماعات وأفراد في حقّ الصحافيين والاعلاميين في أي منطقة من العالم، على أن تكون لها صلاحية المحاكمة واصدار الاحكام وإحالتها الى مجلس الامن الدولي لاتخاذ الاجراءات بمقتضاها. وذلك تنفيذاً للتعهدات الدولية بعدم الافلات من العقاب".