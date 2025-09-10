المركزية - كتب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي إلى كل من سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي، مستنكرًا "الاعتداء الاسرائيلي السافر والمدان على دولة قطر بأقسى العبارات"، معتبرًا أن "هذا الاعتداء يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادة دولة مستقلة عضو في الامم المتحدة وجامعة الدول العربية. وهي لم يسبق لها أن اعتدت على اي دولة، بل كانت ولا تزال تقوم بادوار إيجابية لاحلال الوئام والسلام ووقف المآسي الانسانية ولا سيما المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق المدنيين في قطاع غزة".

وأعرب القصيفي عن "التضامن مع قطر دولة وشعبًا والوقوف إلى جانبهما"، موجهاً تحية الى "الزميلات والزملاء في هذا البلد الشقيق ودوره في نقل الحقيقة".

