Apr 25, 2025 4:08 PMClock
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القسام: قنصنا 4 جنود من الجيش الاسرائيلي وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة

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