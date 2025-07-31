Jul 31, 2025 4:22 PMClock
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القسام: قنصنا أمس جنديا صهيونيا على دبابة ميركافا وبعدها استهدفنا بقذائف محيط المكان شرق حي التفاح بمدينة غزة

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