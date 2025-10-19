Oct 19, 2025 4:09 PMClock
أبرز الأحداث
القسام: عثرنا اليوم على جثة أسير للاحتلال خلال عمليات البحث المستمرة وسنسلمها إذا كانت الظروف الميدانية مهيأة

