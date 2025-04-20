Apr 20, 2025 4:01 PMClock
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القسام: استهدفنا بقذيفة مضادة للدروع عربة تابعة لقيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة

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