Jul 4, 2025 4:12 PMClock
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القسام: استهدفنا أمس دبابة ميركافا إسرائيلية شرق حي التفاح بمدينة غزة وموقع قيادة وسيطرة شرق الحي بقذائف هاون

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