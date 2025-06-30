المركزية - احتفل إقليم الكورة في "كاريتاس" - لبنان، بقداسه السنوي في كنيسة مار قوزما ودميانوس - بزيزا، الذي ترأسه رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، وعاونه رئيس الرابطة الأب ميشال عبود ، رئيس دير مار أنطونيوس شكا في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب مارون يوسف، رئيس إقليم الكورة خادم رعية بزيزا الخوري جوزاف أنطون، بمشاركة متروبوليت طرابلس وسائر الشمال وعكار للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار جاورجيوس ضاهر ، خادم رعية مار سابا بكفتين الخوري شربل يونس.

حضر القداس النائب جورج عطالله ممثلا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، النائب فادي كرم، النائب أديب عبد المسيح، رئيس إتحاد بلديات قضاء الكورة رئيس بلدية أميون مالك فارس، رئيس "حزب البيئة العالمي" دوميط كامل، رئيسة إقليم الكورة في الكتائب سلمى غصن شليطا، المنفذ العام للكورة في "الحزب القومي الاجتماعي" ا عبدالله ديب وعقيلته، فادي بك غصن ممثلاً العميد ريمون أيوب، رؤساء بلديات: النخلة جمال الأيوبي، بزيزا وسام بطرس مسلم، عين عكرين العميد فؤاد حميد خوري وعقيلته، دار شمزين الياس النجار،متريت رولان العنداري، دار بعشتار ممثلاً بنائب الرئيس ريمون أبي عاصي، كفتون ممثلاً بنائب الرئيس مارون سمعان ودده ممثلاً بعضو المجلس البلدي ابراهيم عيسى، مخاتير بزيزا الياس عبيد، ضهر العين إيلي طانوس، دار بعشتار ادمون أبي غصن وأميون أمل النبوت، رئيس التنظيم المدني في الكورة جميل عازار، آمر فصيلة درك أميون النقيب رفعت عويجان، رئيس مركز الدفاع المدني في أميون يوسف ساسين، بالإضافة الى نائبة رئيسة دير دار بعشتار لراهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع الأخت لوسيان الشالوحي، رئيسة أخويات الأم- إقليم الشمال كلير الزغبي، رئيس جامعة البلمند الياس الوراق ممثلاً بمستشاره للعلاقات العامة إيليا إيليا، المدير التنفيذي في "كاريتاس" - لبنان جيلبير زوين، المنسق العام لجهاز شبيبة كاريتاس الدكتور بيتر محفوظ ممثلاً بالمسؤولة الميدانية بهية إسكندر، مسؤول منطقة الشمال في جهاز شبيبة كاريتاس لبنان أنطونيو العلم، مسؤول شبيبة إقليم الكورة جوزف جريج، منسق اللجنة الأسقفية"للحوار المسيحي -الإسلامي" في الشمال جوزاف محفوض، الدكتورة سامية ديب عضو نقابة أطباء الأسنان في طرابلس والشمال، وفاعليات.

بعد الإنجيل المقدس، ألقى سويف عظة تحدث فيها عن حياة القديسين بطرس وبولس وعن الدور الإنساني والإجتماعي لـ "كاريتاس"، تلاه ضاهر معربا عن سروره بالمشاركة في القداس السنوي، ثم تحدث عبود عن نشاطات "كاريتاس" وخصوصاً إقليم الكورة، فيما شكر أنطون كلا من رئيس الرابطة والمطرانين سويف وضاهر ورئيس الدير الأب مارون يوسف والكهنة.

وختاما ألقى الصحافي جوزاف محفوض كلمة، شكر فيها لنواب الكورة ورئيس اتحاد البلديات ورؤساء البلديات والمخاتير حضورهم ومشاركتهم مع الفاعليات الحزبية والرسمية والإدارية وجميع الحاضرين، محييًا الجيش اللبناني والقوى الأمنية وسرية درك أميون بتوجيهات قائدها العميد ميلاد نصرالله وجهاز شبيبة "كاريتاس" والشرطة البلدية على المؤازرة في تنظيم الاحتفال، وخصوصاً التغطية الإعلامية لتلفزيون "تيلي لوميار" و"نورسات".

بعد ذلك، استضاف رئيس الأقليم وخادم الرعية وهيئة المكتب الحاضرين على مائدة المحبة في قاعة الكنيسة.