Jul 28, 2025 7:50 AMClock
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القائم بأعمال رئيس وزراء تايلندا: أميركا والصين وماليزيا يرغبون المساهمة في حل للأزمة بين بلادنا وكمبوديا

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