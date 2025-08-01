إفتتحت القائمة بالأعمال البريطانية فكتوريا دن برفقة الملحق العسكري المقدم تشارلز سميث منشأة إقامة جديدة في حامات لمناسبة عيد الجيش اللبناني.

وبحسب بيان للسفارة البريطانية، "يدعم هذا المشروع الممول من وزارة الدفاع البريطانية التدريب البريطاني المستمر لمختلف قطع الجيش اللبناني، بما في ذلك تطوير المهارات القيادية للضباط ودورات مهارات المشاة ودورات الإناث. وتستمر المملكة المتحدة بدعمها الثابت للجيش اللبناني المدافع الشرعي والوحيد عن لبنان، من خلال تقديم التدريب والمعدات".

دن

وبالمناسبة، تقدمت القائمة بالأعمال بـ"أحر التهاني لرجال ونساء الجيش اللبناني بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه"، وقالت: "شجاعتهم في الدفاع عن لبنان داخليا وعلى الحدود هي محل تقدير".

اضافت: "يسرني وجودي في حامات لافتتاح هذا المرفق السكني الجديد الممول من المملكة المتحدة والمخصص للبريطانيين. نحن فخورون بشراكتنا مع الجيش اللبناني ودعمنا المستمر لتطوير قدراته بما في ذلك من خلال التدريب".

سميث

وقال الملحق العسكري: "يمثل اليوم إنجازا جديدا في مسيرة التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة ولبنان، وتقديم تدريب فاعل لمختلف قطع الجيش اللبناني، بما فيها الضباط الإناث. وستدعم المنشأة الجديدة استمرار التدريب والشراكة بحيث تبقى المملكة المتحدة شريكا قويا وفخورا للجيش اللبناني".