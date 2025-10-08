Oct 8, 2025 7:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الفضة تسجل ارتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية عند 49.54 دولارا للأوقية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o