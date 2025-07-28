المركزية - استقبل النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في دارته في جب جنين مفتي راشيا الدكتور وفيق حجازي، يرافقه رئيس اتحاد بلديات قلعة الاستقلال ياسر خليل وأعضاء الاتحاد، وكان عرض للشؤون الوطنية العامة والحاجات التنموية لمنطقة راشيا.

أكد المفتي حجازي بعد اللقاء أن "الزيارة هدفت إلى التشاور حول قضايا منطقة راشيا والبقاع وتعزيز العيش الواحد والوحدة الوطنية والسلم الأهلي". وشدد على "أهمية المشاريع الخدماتية التي تلبي تطلعات أبناء المنطقة، وضرورة التناغم بين السلطات الرسمية الثلاث في الدولة بما يحصّن الاستقرار الداخلي ويمنع العدو الصهيوني من استغلال أي ثغرة للنيل من وحدة لبنان وسيادته".

وأشار حجازي إلى أنّ الفرزلي "أبدى حرصًا كبيرًا على وحدة الوطن"، مؤكداً "وجوب تنفيذ اتفاق الطائف بحذافيره باعتباره الضامن لبناء دولة سيدة وحرة ومستقلة".

من جهته، أثنى الفرزلي على "ما طرحه المفتي حجازي"، لافتًا إلى "أهمية تكريس مفهوم العيش الواحد الذي يشكل ركيزة أساسية لاستقرار لبنان". وأكد التزامه "دعم كل الجهود الوطنية التي تصب في حماية وحدة البلاد أرضًا وشعبًا ومؤسسات".

ختامً،ا شكر المفتي حجازي للفرزلي مشاركته في اللقاء الوطني الجامع الذي عُقد في دار الفتوى في راشيا، مشددًا على أن "اللقاء شكّل نموذجًا وطنيًا يعكس فسيفساء لبنان المتنوعة ويعزز ركائز الوحدة الوطنية".