المركزية- استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء "حالت الظروف أن نأتي لزيارة سماحة المفتي كالعادة وبسبب غيابه وحضوره في المملكة العربية السعودية، توافرت زيارتنا الآن لسماحته، وكانت مناسبة لمقاربة كافة الشؤون والشجون التي هي مطروحة على الواقع اللبناني وأكدنا كل المسلمات الوطنية التي تتعلق بوحدة البلد والأرض والشعب ووحدة المؤسسات وضرورة أن تجرى الاستحقاقات في موعدها الطبيعي".

اضاف:"أيضاً كما هي العادة، سماحته حريص على ذلك النفس الوطني الذي يحول دون أن يلحق بأيّ مكون من المكونات وضع غير طبيعي يسيء إلى سمعة لبنان وفكرة لبنان بحد ذاته، وهذا هو دور هذا الصرح منذ نشأته حتى يومنا هذا وهو حيث يتلقى كل المحبين للبلد والمخلصين وطبعاً دوراً لدعم مسيرة إعادة إنقاذ البلد وإعادة نهوض البلد من الكبوة التي طالت والتي تأمل أن تنتهي قريباً بظل قيادة المسؤولين رئيساً وحكومة عسى ولعل أن تؤدي المطلوب".

واستقبل المفتي دريان رئيس حركة" الناصريين الأحرار "الدكتور زياد العجوز الذي شدد على "أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تأكيد التمسك بمرجعيتنا الدينية الكبرى، ودعم مواقف سماحة المفتي التي تعبّر عن الثوابت الوطنية والعروبية".

وأشار إلى أن "لبنان، في ظل ما يمر به من أزمات ومتغيرات على المستويين الداخلي والإقليمي، أحوج ما يكون إلى تعزيز روح الوحدة الوطنية، وهي القيمة التي لطالما كانت دار الفتوى الحاضنة والداعية إليها".

كما استقبل وفدا من اللجنة النسائية التابعة لدار الفتوى في البقاع برئاسة شكران حميد، وقد أطلعت اللجنة المفتي على أعمال اللجنة ونشاطاتها الدعوية والاجتماعية في البقاع.

واستمعت اللجنة لتوجيهات المفتي فيما يعزز عمل المرأة في مؤسسات دار الفتوى خدمة للمجتمع والوطن.

كما التقى قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل.