المركزية - شهد قصر بعبدا قبل الظهر، سلسلة لقاءات سياسية واقتصادية ورياضية، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزير المالية ياسين جابر الذي أوضح بعد اللقاء، انه اطلع الرئيس عون على أجواء اجتماعات الربيع التي قام بها الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والنتائج التي تم التوصل اليها.

وقال جابر: "اخذت توجيهاته بخصوص الزيارة التي سأقوم بها مع وزير الطاقة جوز صدي الاثنين المقبل الى العراق للبحث في سلسلة من الأمور المشتركة تتعلق خصوصا بقطاعي النفط والكهرباء، وكذلك بالنسبة الى موضوع الرواتب للعسكريين المتقاعدين والتي سيتم بحثها بعد ظهر اليوم في مجلس الوزراء".

الفرزلي: والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي وعرض معه للأوضاع العامة وآخر التطورات على الساحة المحلية.

بعد اللقاء، قال الفرزلي في تصريح: "لقد حالت أسباب صحية دون زيارة فخامة الرئيس منذ توليه سدة الرئاسة حتى اليوم، الا أني كنت دائما أتطلع لتأكيد المؤكد، وهو ان ما عرفته في فخامته حين كان قائدا للجيش هو ما رأيته اليوم كرئيس للجمهورية، مؤتمن على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات وعلى ردع العدوان وتحرير الأرض وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن وتنفيذ خطاب القسم الذي إعتبرته وثيقة تاريخية يجب على الشعب اللبناني بكل اطيافه، ان يتداولها ويتناولها في كل بنودها، ويتخذها بمثابة مسألة أساسية يدافع عنها من اجل إٍستقرار الوطن وسلامته".

وختم: "من جهتي، أنا أعلق الآمال الكبيرة على فخامته وأؤيد بقوة كل مسار صاحب الفخامة في قيادته المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد".

إتحاد الجودو: كما استقبل الرئيس عون وفدا من الاتحاد اللبناني للجودو برئاسة المحامي فرانسوا سعادة يرافقه امين السر العام بيار بو عبود ومدير الاتحاد فرانسوا سعادة جونيور، إضافة الى بطلة العالم في الجودو وحاملة الميدالية الأولمبية الحائزة على اربع مرات بطولة أوروبا في الجودو داريا بيلوديد ووصيفة بطلة آسيا في الجودو اكويلينا الشايب.

وهنأ رئيس الجمهورية البطلتين على انجازاتهما، متمنيا لهما التوفيق والنجاح ومستقبلا حافلا في الانتصارات بعدما عرضتا له ما تقومان به حاليا من دورات تدريبية لشبان وشابات لبنانيين، إضافة الى التحضيرات التي تقوم به اللاعبة الشايب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها لوس انجلوس في العام 2028.

واعتبر الرئيس عون ان "الرياضة مهمة جدا في تربية النشء الجديد على الاخلاقيات وروح المنافسة والعمل الجماعي"، مشيرا الى انها "تساهم أيضا في ابعاد الجيل الجديد عن الآفات الاجتماعية ومخاطرها وعن تعاطي المخدرات".

من جهته، اعرب المحامي سعادة عن شكره وامتنان الاتحاد لاستقبال رئيس الجمهورية اللاعبتين بيلوديد والشايب، مؤكدا "استعداد الاتحاد لبذل المزيد من الجهود والقيام بدورات للتدريب لرفع اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية".

واطلع رئيس الجمهورية على ان "لبنان سيستضيف في شهر تشرين الثاني المقبل بطولة الاندية العربية للجودو ولاحقا بطولة الدول الاسيوية".

وفي ختام اللقاء، قدم سعادة درعا تذكارية للرئيس عون.