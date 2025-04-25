Apr 25, 2025 8:21 PMClock
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الفاتيكان يعلن انتهاء توافد المؤمنين لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان البابا فرنسيس ونحو 250 ألف شخص ألقوا النظرة الاخيرة على نعشه

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