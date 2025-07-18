Jul 18, 2025 2:37 PMClock
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الفاتيكان: البابا جدد الدعوة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وعبّر لنتنياهو عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة

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