Jul 9, 2025 3:51 PMClock
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الفاتيكان: البابا تحدث مع الرئيس الأوكراني وأعرب مجددًا عن الاستعداد لاستضافة ممثلين عن روسيا و أوكرانيا بغية التفاوض

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