الـ"MEA": الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية ليوم السبت.. والسبب؟

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية (MEA) اليوم الجمعة أنّها لن تتمكّن من قبول صعود أي راكب على متن رحلاتها من بيروت يتابع سفره مع شركة "Air Canada" ليوم السبت في 16 آب/أغسطس 2025، وذلك نظراً للإضراب المعلن في شركة الخطوط الجوية الكندية ابتداء من نهار السبت، إذ أن الخطوط الكندية قد ألغت جميع رحلاتها من وإلى أوروبا ليوم السبت.
وطلبت في بيان من المسافرين أخذ العلم.

وللمراجعة، وضعت في تصرّف المسافرين مركز الاتصالات MEA Call Center مع الأرقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908  - 76-680444 -  76-680777: 
أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb

