Jul 20, 2025 9:21 AMClock
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الغربية: غالبية المناطق التي تم تحذيرها بالإخلاء في غزة مليئة بمراكز الإيواء

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