Apr 11, 2025 11:38 AMClock
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الغارديان عن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية: نريد اتفاقية تجارية جيدة مع الولايات المتحدة ولا نريد حربا تجارية

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