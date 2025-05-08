May 8, 2025 7:38 AMClock
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الغارديان عن مصدر مطلع: الولايات المتحدة وبريطانيا تجريان محادثات منذ أسابيع وسعتا إلى التوصل إلى اتفاق سريع

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