Apr 23, 2025 9:43 PMClock
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الغارديان عن مصادر: بوتين أشار بالفعل إلى إمكانية القبول بتجميد خطوط المواجهة مقابل التنازلات الأميركية

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