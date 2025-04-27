Apr 27, 2025 7:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الغارديان عن مسؤول أممي رفيع: لم يبق شيء لنقدمه في غزة وبمجرد نفاد الإمدادات الأخيرة سيتعين إغلاق المطابخ

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o