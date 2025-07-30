Jul 30, 2025 11:44 AMClock
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الغارديان عن رئيس مجلس النواب اليهودي: يجب ألا يستخدم الغذاء كسلاح حرب من قبل أي طرف في الصراع

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