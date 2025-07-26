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الغارديان: رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغوطا شديدة من كبار وزراء حكومته للتحرك أسرع للاعتراف بدولة فلسطين

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