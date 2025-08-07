Aug 7, 2025 5:10 PMClock
الغارة من مسيرة بصاروخين على بلدة كفردان ادت إلى سقوط ضحية هو بحسب المعلومات علاء هاني حيدر

