المركزية- استفاق سكان حي كسار زعتر في مدينة النبطية على حجم الكارثة التي اصابت منطقتهم جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدف مساء امس مبنى دغمان المأهول، بغارة جوية نفذتها المقاتلات وادت الى وقوع 14 اصابة بين المدنيين بينهم اطفال، واضرار فادحة بالممتلكات .

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: قتلنا أمس عنصرا في حزب الله بغارة على ياطر جنوب لبنان.

وعملت منذ الصباح ورش اشغال على رفع الانقاض والردميات من محيط المبنى المستهدف ، والمؤلف من 5 طبقات استهدفته الطائرات بصواريخ اصابت السقف الخامس للمبنى واخترقت الطوابق الاخرى لتستقر في الطبقة الاولى وتلحق به اضرارا كبيرة .

واضطر سكان المبنى المستهدف الى اخلائه صباح اليوم بطبقاته الخمس، بسبب التصدعات التي اصابت اساساته، وخطورة ذلك على السكن فيه، وعمل السكان على نقل حاجياتهم الضرورية وبعض الادوات من شققهم .

كما تسببت الغارة باضرار كبيرة في المباني والمحال التجارية المجاورة، وبالعديد من السيارات المركونة في الشوارع المحيطة بالمبنى المستهدف، اضافة الى اضرار بشبكتي الكهرباء والهاتف .

وقامت لجان الكشف في مجلس الجنوب ومؤسسة جهاد البناء باجراء كشف على المبنى المستهدف والاماكن المتضررة المجاورة ، وسجلت حجم الاضرار ليتم لاحقا العمل على اعادة اعمارها وتأهيلها.

الى ذلك ادى العدوان الجوي الى وقوع 14 اصابة مدنية ، وتوزعوا كالاتي:

في مستشفى نبيه بري الحكومي نقلت 6 اصابات هم : م. س. نورالدين، م. ن. حيدر، ص.م.الظريف، م. ص. كمال، ر. ل. صباغ، وم. ح. سليمان، وجميعهم حالاتهم مستقرة

وفي مستشفى الشيخ راغب حرب نقلت ايضا 6 اصابات وهم : ا.س.نورالدين ( عامان) ، ا. ا. كمال ( 33عاما)

ف. ياسين (26 عاما) ، ا.ع.ناصر الدين ( 32عاما) ، ع. ا. ناصر الدين ( 6 سنوات) ، ز. ز.الحاج ( 27 عاما) وجميعهم حالاتهم مستقرة .

وفي مستشفى النجدة الشعبية نقلت اصابتان وغادرتا صباح اليوم بعد اجراء العلاجات اللازمة لهما .