Jul 11, 2025 3:55 PMClock
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الغارة التي نفذتها مسيرة إسرائيلية مستهدفةً سيارة على طريق النميرية - الشرقية عند مفترق الكوتاج أدت إلى سقوط قتيل

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