اعرب العميد منير عقيقي عن وجهة نظره حيال كلام توماس براك عبر صفحته على الفيسبوك كاتبا:

١- صدرت تعليقات كثيرة على كلام توماس براك، (ربطا الحديث). اعلن براك وجهة نظره من منطلقين اثنين:

* اولا: "تحذير" من مغبة عدم التوصل الى حل في لبنان استنادا الى المفاوضات التي يجريها، وهذا بالطبع حق له.

* ثانيا: "توقع" للمرحلة المقبلة، وايضا هذا حق له استنادا الى السؤال الموجه اليه، والى ما يراه هو من توقعات، في حال لم تنجح المفاوضات التي يجريها، وايضا انطلاقا من وجهة نظره.

٢- صدرت مواقف مختلفة ومن مواقع سياسية وحزبية متنوعة، البعض وافق على الكلام، والبعض الاخر استثمره، او انتقده او طالب بالتراجع عنه.

٣- تعليق:

مطلوب امر واحد لا غير:

موقف واضح من الحكومة اللبنانية كونها صاحبة الصلاحية وهي التي تفاوض، موقف يضع النقاط على الحروف، وتعلن فيه قرار الدولة اللبنانية السيدة الحرة المستقلة.

هذا واجب الدولة الممثلة بالسلطة التنفيذية، واذا تقاعست وتركت الشعب في حيرة من امرهم، توجب على السلطة التشريعية التحرك.

كفانا هرطقة ونظريات ومزايدات، لنا كل الثقة بالعهد.."