May 2, 2025 8:38 AMClock
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العميد المتقاعد أندريه ابو معشر عبر صوت لبنان: لا يجوز إبقاء رواتب العسكريين المتقاعدين معلقا حتى إنجاز موازنة 2026، ونناشد الجميع إحقاق الحق

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