نظّم العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية - "حماس"، لقاء في مخيم البص في صور بعنوان “اللقاء الشعبي الوطني حول التطورات الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، في حضور فاعليات سياسية وممثلين عن القوى والأحزاب الفلسطينية واللبنانية.

وتحدث مسؤول العمل الجماهيري رأفت مرة عن التطورات الميدانية والسياسية في قطاع غزة والضفة الغربية، واكد "صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته رغم استمرار حرب الإبادة والحصار والمجازر التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 22 شهراً". وقال:"فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه رغم شدة العدوان، وان مشاهد البطولة والتضحيات ترسم ملامح الانتصار، والمقاومة الفلسطينية لا تزال متمسكة بثوابتها، في ظل مفاوضات تجري لوقف العدوان والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب الاحتلال من غزة".

وشدّد على "ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني، والتوافق على رؤية وطنية موحدة، والحوار الجاد مع الدولة اللبنانية بما يصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية والإنسانية، ويحترم سيادة لبنان واستقراره"، وانتقد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة وكالة الأونروا في لبنان، ولا سيما فصل الموظفين على خلفية انتمائهم الوطني، وسياسة التهديد والتضييق، وتقليص الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والتوظيف"، معتبراً أن "هذه السياسات تمس بكرامة اللاجئين وحقوقهم".

وختم داعيا إلى "توحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة سياسة الأونروا، ومنعها من مواصلة سياسة العقاب الجماعي بحق اللاجئين، ومطالبتها بالقيام بواجباتها تجاههم".