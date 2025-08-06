إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا، العلامة السيد علي فضل الله مع وفد ضم: المفتي الشيخ أحمد طالب، المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله، مدير مكتب العلامة فضل الله السيد هاني عبد الله، مدير مؤسسة السيد فضل الله السيد عباس فضل الله والسيد علي أحمد طالب.

وقد شكر العلامة فضل الله الرئيس عون على مواساة العائلة برحيل المأسوف عليها المرحومة السيدة نجاة نور الدين حرم المرجع الراحل العلامة السيد محمد حسن فضل الله، ووالدة العلامة السيد علي فضل الله.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التداول في عدد من مواضيع الساعة في ضوء التطورات الأخيرة محلياً واقليمياً.