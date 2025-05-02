أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الصلاة في مقر المجلس في طريق المطار، وألقى خطبة الجمعة، أكد فيها "ان ما يجري اليوم في سوريا ليس الا مثالاً ونموذجاً لما سيتكرر تباعا لكل اقطارها في الآتي في قادم الأيام، إن لم يتدارك العرب والمسلمون حُكّاماً وشعوباً، ما يجري ويستعيدوا وعيهم لما ينتظرهم إن استمروا في سياسة التجاهل وإغماض العين عن هذه الحقيقة" وقال :"واليوم يستشرس العدو عبر استمرار اعتداءاته على لبنان وجهد العاجزين المهزومين ومن الانتهازيين اصحاب المشاريع القديمة الحديثة والاحلام المستحيلة، في بثّ روح الهزيمة في نفوس مجتمع المقاومة والشعب اللبناني الذين أحبطوا هذه الآمال الخائبة، مؤيدين لما جاء في خطاب القسم من الدعوة الى الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية التي تُحصّن الوطن، وبما تقتضيه المصلحة الوطنية.فلم ينخدعوا بأن المقاومة في لبنان قد هُزمت، وان على لبنان ان يُسلّم بالهزيمة ويحقق للعدو اهدافه في اخذ لبنان الى حرب اهلية تنهي الكيان اللبناني".

وإذ قدر الخطيب للبنان "رئيساً وحكومةً الموقف الاخير في كيفية التعاطي مع الولايات المتحدة وتحميلها مسؤولية عدم تنفيذ القرار الدولي، بأن تفرض على العدو وقف الانتهاكات والانسحاب من الاراضي التي ما زال يحتلها، وتسليم الاسرى الى الجانب اللبناني، مستدركا القول :" لكننا نريد المزيد من الضغط من جانب الحكومة واللجوء الى موقف أقوى إن لم يقم الجانب الاميركي بالضغط على العدو لتطبيق الاتفاق، وهو المتواطئ معه في كل ما يقوم".

وأعلن الخطيب اننا "إلى جانب الشعب اللبناني والمقاومة، ونقف الى جانب الدولة والجيش في الحفاظ على السيادة وكرامة الشعب اللبناني، هذه المقاومة التي دفعت اغلى الاثمان حيث قدمت قيادتها وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، وقدّم الشعب اللبناني خيرة ابنائه دفاعاً عن كرامة لبنان، وأفشل العدو في تحقيق أهدافه.. لن تسمح له ولا للإنتهازيين تحقيق أحلامهم التي تعني هزيمة لبنان وإخضاعه وتفتيته الى كانتونات طائفية ومذهبية، عبر حروب داخلية، أو ان تكون نموذجاً آخر للصورة التي يريد العدو أن تكون عليها سوريا".

وتوجه الخطيب الى "اللبنانيين جميعاً ولكل الطوائف"، بالقول : "لا تستمعوا ولا تُصدّقوا مزاعم الطائفيين التي تدّعي ان الخوف في لبنان يأتي من الطوائف بعضها من بعض، لأن المقصود التغطية على مصدر الخوف الحقيقي، وهو الغرب الذي زرع الكيان الصهيوني المتوحش في فلسطين ليكون الاداة لتخريب بلداننا بالفتن التي يثيرها بين مكوّنات شعوبنا، لإخضاعنا جميعاً وليكون هو المرجع للحماية، إذ رأينا كذب وزيف هذا الادّعاء في تنفيذ الاتفاق الذي فرض نفسه ان يكون على رأس لجنة الاشراف لتنفيذه، بينما يمارس الغطاء لعدوانه وتمنّعِه عن تنفيذه".

وإذ أعرب العلامة الخطيب "عن الاسف لما يتعرض له الشعب السوري الشقيق"، تمنى "ان يتدارك ما يجري من دفع نحو الفتن المذهبية والطائفية التي لن يكون فيها مصلحة لأي من مكوناته"، الا العدو الإسرائيلي، وأن يحول دون وقوع مزيد من الكوارث".

وختاما، توجه الخطيب بالمباركة والتهنئة لمناسبة عيد العمال وهي الفئة الاوسع من الشعب اللبناني الاكثر تضحية، ولا تلقى اهتماماً كما تستحق، والتي تعاني على كل الصعد، وأن يُعمَل على إنصافها فهي العمود الفقري لبناء الوطن".