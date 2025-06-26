دعت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، ‏جميع وسائل الإعلام والإعلاميين والمحللين إلى توخي ‏أعلى ‏درجات الدقة والمهنية والموضوعية، والتعامل حصرًا مع المواقف والمعلومات التي تصدر ‏عن الجهات الرسمية المعنية في الحزب، واصدرت بيانا جاء فيه: "تُعيد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجددًا التذكير والتأكيد أن حزب الله لا يعتمد ‏في تظهير ‏مواقفه السياسية على ما يسمى "مصدر في حزب الله" أو "مصدر ‏مسؤول" وغيره، وبالتالي كل ‏ما يُنشر ضمن تلك المسميات هو بالنسبة لنا عارٍ عن ‏الصحة جملة وتفصيلًا، ولا يمكن البناء عليه، ‏وبالتالي فإننا غير معنيين إطلاقاً بما ‏يرد خارج إطار مواقفنا المعلنة والصريحة.‏ وتؤكد أن ما تورده بعض وسائل الإعلام تحت مسمى "مصادر مقربة من حزب ‏الله" أو "مصادر ‏مطلعة على موقف حزب الله"، لا تعكس بأي شكل من الأشكال ‏رأي حزب الله ومواقفه، بل هي ‏مجرد قراءات وتحليلات شخصية أو ربما مصادر ‏مختلقة لأهداف سياسية مغرضة. ‏وفي هذا السياق، تدعو العلاقات الإعلامية جميع وسائل الإعلام والإعلاميين والمحللين إلى توخي ‏أعلى ‏درجات الدقة والمهنية والموضوعية، والتعامل حصرًا مع المواقف والمعلومات التي تصدر ‏عن الجهات الرسمية المعنية في حزب الله، ‏والامتناع عن نسب أي معلومات إليه تحت عنوان ‏‏"المصادر" واعتبارها غير صادرة عنه. ونتمنى من وسائل الإعلام كافة ‏في هذه الظروف ‏الدقيقة والحساسة مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره من ‏الأحداث والتطورات".