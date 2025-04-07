Apr 7, 2025 9:39 AMClock
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العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تشير إلى تراجعات بأكثر من 1000 نقطة في جلسة اليوم

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