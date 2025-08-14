المركزية - أعلن تجمع العشائر العربية في بيان الى ان "تجمع العشائر العربية، إذ يتابع باهتمام ووعي مواقف دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، يعلن تأييده الكامل لشخصه كرجل دولة، وحرصه الثابت على المصلحة الوطنية العليا، ويستنكر ويشجب ويدين بشدّة الحملات الإعلامية الصفراء التي يتعرض لها، والتي لا تخدم إلا مشاريع الفتنة والإرباك.

إنّ القرارات التي اتخذها دولة الرئيس، جاءت مستندة إلى الدستور اللبناني، واتفاق الطائف، وخطاب القسم، والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب، وهي قرارات تصبّ في خانة المصلحة العامة للبنان واللبنانيين. وكما قيل: لا تُرمى بالحجارة إلا الشجرة المثمرة.

وإذ نعلن وقوفنا إلى جانب الحكومة في خطها الوطني، نؤكد دعمنا الكامل لما تقوم به لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى المسلحة الشرعية، باعتبار ذلك الركيزة الأساس لحماية السيادة وصون الاستقرار.

إنّ العشائر العربية، بما تمثّله من ثقل وامتداد، ستبقى كما كانت، حاضنةً للشرعية، وسندًا لمؤسسات الدولة، وداعمة لكل جهد وطني يحمي وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات.

وسرّ يا دولة الرئيس على بركة الله، فكل اللبنانيين الشرفاء خلفك صفًا واحدًا، درعًا يحميك وسيفًا يذود عنك، ولن نسمح لأحد أن يمسّ مقام رئاسة الحكومة أو سيدها. أنت اليوم صوت الدولة وهيبتها، وعنوان المصلحة الوطنية، ونحن معك حتى ينهزم الباطل وتنتصر دولة الحق والقانون".