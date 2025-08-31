شكرت العشائر العربية كل من قدم لها التعازي باستشهاد المعاون اول بالجيش رفعت طعيمي، وقالت في بيان: "ببالغ الإكبار والاعتزاز، تتقدّم العشائر العربية في لبنان بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس الحكومة نواف سلام على مواساته الكريمة واتصاله الهاتفي، وإلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلاً بالوفد الذي ترأسه الشيخ بلال الملا، ومفتي البقاع ومفتي المناطق وإلى الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ورؤساء البلديات والمخاتير، وقادة الأجهزة الأمنية في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وإلى جميع المواطنين من مختلف المناطق والطوائف الذين شاركونا العزاء باستشهاد المعاون أول في الجيش اللبناني رفعت طعيمي من أبناء عشيرة الحروك".

أضافت: "لقد جسّد هذا التضامن الواسع وحدة اللبنانيين حول جيشهم الوطني، وأكّد أن دماء الشهداء تظلّ قاسماً مشتركاً يجمع أبناء الوطن الواحد تحت راية الدولة ومؤسساتها الشرعية"، مؤكدة "التمسّك بمشروع الدولة القوية، القادرة والعادلة، التي تُشكّل المرجعية الوحيدة لجميع أبنائها، الولاء للمؤسسات الشرعية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، الضامن للأمن والاستقرار وحماية الحدود".

وأشارت العشائر الى ان "التضحية الحقيقية تكون في سبيل الدولة والوحدة الوطنية، لا في خدمة مشاريع الفتن والانقسام"، مشددة على "ضرورة العمل على تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف المكوّنات اللبنانية، انطلاقاً من إيمان العشائر بأن لبنان لا يُبنى إلا بالتلاقي والتكامل بين أبنائه جميعاً".

وختمت: "لقد كانت العشائر العربية وستبقى على عهدها مع لبنان، حاضرةً لتقديم الدماء والقرابين دفاعاً عن الأرض والكرامة، ومتمسكة بخيار الدولة الجامعة التي تُساوي بين مواطنيها وتحتضن تضحياتهم. وأبناء العشائر سيبقون في الصفوف الأمامية إلى جانب جيشهم الوطني، دفاعاً عن الكيان والشرعية والوحدة الوطنية".